BBL: Bonn ringt Bamberg nieder

Die Telekom Baskets Bonn haben ihre Miniserie in der Basketball Bundesliga (BBL) auf drei Siege ausgebaut und sich auf den Play-off-Plätzen festgesetzt. Der Champions-League-Sieger von 2023 besiegte den einstigen Serienmeister BMA365 Bamberg Baskets 76:74 (36:36) und ist mit 18:12 Punkten Fünfter, Bamberg belegt mit zwei absolvierten Spielen weniger Rang sieben (14:12).

Für die Bonner Mannschaft von Headcoach Marko Stankovic erzielte Alijah Comithier 22 Punkte. Aufseiten der Bamberger war Demarcus Demonia (17) der erfolgreichste Scorer. Bonn lag kurz vor Schluss scheinbar komfortabel mit sieben Punkten vorn, doch letztlich hatte Bamberg mit dem letzten Ballbesitz doch noch die Chance auf die Verlängerung oder gar den Sieg: Moritz Krimmer riskierte mit der Schlusssirene den Dreierversuch und scheiterte.