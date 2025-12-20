BBL: Erneuter Rückschlag für Alba

Alba Berlin ist nach seiner Aufholjagd in der Basketball-Bundesliga wieder außer Tritt geraten. Eine Woche nach dem 80:99-Rückschlag bei den Veolia Towers Hamburg unterlag der Hauptstadtklub auch gegen ratiopharm Ulm mit 66:67 (46:37), zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles sieben Spiele in Folge gewonnen. Mit 12:8 Punkten ist der Kontakt zur Spitze abgerissen.

Die Berliner liefen zunächst hinterher und gingen erst kurz vor Ende des ersten Viertels erstmals in Führung. Bis zur Halbzeit bauten sie den Vorsprung auf neun Punkte aus. Im dritten Durchgang holten die Gäste den Rückstand auf, im Schlussabschnitt zogen sie sogar vorbei. Erfolgreichster Werfer bei Alba war Norris Agbakoko mit 18 Punkten. Bei Ulm verbuchte Mark Smith 15 Zähler.