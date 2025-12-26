BBL: Erster Bayern-Sieg unter Pesic

Basketball-Meister Bayern München hat den ersten Sieg unter Svetislav Pesic eingefahren. Am 12. Spieltag der Bundesliga gewann der Tabellenführer bei den Skyliners Frankfurt mit 97:69 (48:31), es war das erste Spiel von Pesic an der Seitenlinie in der BBL seit Mai 2016 - auch damals war er Trainer des FC Bayern.

Im bereits 31. Saisonspiel der Münchner war der US-Guard Xavier Rathan-Mayes (19 Punkte) der Topscorer der Gäste, die in der elften BBL-Partie den zehnten Sieg feierten. Der FC Bayern musste in Frankfurt auf den langjährigen NBA-Spieler Spencer Dinwiddie verzichten, der laut Klubangaben wegen "eines sehr schweren Krankheitsfalls in seiner Familie" in seine Heimat USA gereist ist.

Es sei "immer eine Herausforderung", eine Mannschaft zu übernehmen, unabhängig vom Zeitpunkt, sagte Pesic vor dem Spiel am Dyn-Mikrofon: "Wir denken nur daran, was wir in diesem Moment verbessern können."

Pesic (76) war am Montag überraschend als Nachfolger des entlassenen Gordon Herbert installiert worden. Die serbische Trainerlegende, 1993 Trainer der deutschen Europameistermannschaft, unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende.

Der Kanadier Herbert, der die deutsche Auswahl 2023 sensationell zum WM-Titel geführt hatte, war nicht zuletzt über eine Niederlagenserie in der EuroLeague gestolpert. Auch Pesic kassierte bei seinem Comeback am Dienstagabend in der europäischen Königsklasse eine Pleite (72:82 gegen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv).

Für Pesic und die Bayern geht es nun Schlag auf Schlag weiter, am Sonntag (18.00 Uhr) erwarten die Münchner die VET-Concept Gladiators Trier, an Silvester geht es ebenfalls in der BBL zu den Rostock Seawolves (14.00 Uhr/jeweils Dyn).

Aufsteiger Trier, vor dem Spieltag Tabellenzweiter, kassierte am 2. Weihnachtstag ein 83:102 (44:58) beim neuen Bayern-Verfolger Nummer eins, den Würzburg Baskets. Der frühere Serienmeister Alba Berlin gewann bei den Seawolves 80:66 (42:24) und ist nun Tabellenvierter. Der Syntainics MBC verlor das Ost-Duell gegen die Niners Chemnitz 90:94 (46:50).