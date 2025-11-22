BBL: MBC springt vorerst auf Platz eins

Der Syntainics MBC hat in der Basketball-Bundesliga den zumindest vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze geschafft. Das Heimteam drehte nach der Pause auf und siegte mit 85:67 (37:41) gegen die Academics Heidelberg in der Stadthalle Weißenfels. Meister Bayern München kann am Sonntag die Tabellenspitze aber wieder übernehmen.

Im Duell zweier Teams, die jeweils die vergangenen zwei Liga-Spiele verloren hatten, lieferten die abstiegsgefährdeten Gäste einen harten Fight und gingen überraschend mit einer Führung von vier Punkten in die Pause. Angeführt von Charles Callison, der mit 25 Punkten bester Werfer war, fand das Heimteam vor 2650 Zuschauern aber die passende Antwort im zweiten Durchgang.

Durch eine bessere Korbdifferenz schnappte sich der Pokalsieger vorerst Platz eins vor den Gladiators Trier mit jeweils zwölf Punkten. Der Meister aus München hat zwei Spiele weniger und kann im Auswärtsspiel bei Vize ratiopharm Ulm am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) seinerseits erstmals in dieser Spielzeit die Spitze erklimmen.

Im früheren Spiel am Samstag setzte sich für die Towers Hamburg indes eine Horrorbilanz fort: Gegen die MHP Riesen Ludwigsburg kassierte der Tabellenletzte die wettbewerbsübergreifend 16. Niederlage beim 84:88 (45:45). Die Hanseaten warten damit weiterhin auf den ersten Sieg der Spielzeit.