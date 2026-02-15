BBL: Nächster Kantersieg der Bayern - Alba gewinnt weiter

Bayern München hat mit dem nächsten Kantersieg seine Dominanz in der Basketball Bundesliga (BBL) unterstrichen. Eine Woche nach dem 106:63 über die MLP Academics Heidelberg ließ der Spitzenreiter ein 106:61 (60:33) beim Aufsteiger Science City Jena folgen. Mit 18:2 Siegen führt der Meister die Liga souverän an.

Wenyen Gabriel und Andreas Obst waren mit je 16 Punkten die besten Schützen der Münchner. Bei seiner ersten Rückkehr nach Jena erzielte Johannes Voigtmann elf Zähler. Der Center, wie Obst Welt- und Europameister, war in Thüringen einst zum Profi gereift, seit seinem Abgang vor 13 Jahren hatte er nicht mehr dort gespielt.

Erster Verfolger der Bayern ist weiter Alba Berlin (15:5). Die Hauptstädter gewannen zum siebten Mal nacheinander, die längste Siegesserie der Liga drohte beim 98:92 (57:52) bei den BMA365 Bamberg Baskets aber zu reißen. Die Berliner lagen drei Minuten vor Schluss noch mit fünf Punkten zurück, drehten dann aber auf. Jonas Mattisseck (22) und Justin Bean (21) waren die erfolgreichsten Punktesammler Albas.