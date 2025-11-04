BBL-Schlusslicht Hamburg trennt sich von US-Guard Reed

Nach dem Fehlstart in die neue Saison der Basketball Bundesliga (BBL) haben die Veolia Towers Hamburg erste personelle Konsequenzen gezogen. US-Guard Eric Reed Jr. wurde vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt und darf sich einen neuen Klub suchen. Das gab das sieglose Schlusslicht (0:5) am Dienstag bekannt.

"Wir haben festgestellt, dass Eric leider nicht den Impact auf unser Spiel hat, wie wir es uns vor der Saison vorgestellt haben. Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf wollen wir uns auf seiner Position etwas anders aufstellen, sodass ein vorzeitiges Vertragsende für beide Seiten die beste Lösung ist - auch wenn es menschlich natürlich schwerfällt", sagte Marvin Willoughby, Geschäftsführer Sport.

Reed absolvierte elf Pflichtspiele für die Hamburger. In der BBL kam der 25-Jährige durchschnittlich auf 10,6, im EuroCup auf 14,4 Punkte.