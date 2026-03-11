Bei Lange-Debüt: DBB-Frauen dominieren in Villeurbanne

Gut sechs Monate vor Beginn der Heim-WM haben die deutschen Basketballerinnen beim Debüt von Rückkehrer Olaf Lange eine dominante Vorstellung gezeigt. Im Auftaktspiel des Qualifikationsturniers in Villeurbanne/Frankreich schlug die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) Südkorea unter dem neuen Bundestrainer ohne Ergebnisdruck 76:49 (40:20), der Gastgeber hat sein Ticket für die Endrunde in Berlin (4. bis 13. September) sicher.

"Gegen asiatische Teams zu spielen, ist immer schwierig. Ich bin super froh, dass wir das erste Spiel nach Hause bringen konnten", sagte Leonie Fiebich bei MagentaSport. Alles gehe "in eine sehr, sehr positive Richtung".

Lange, bereits 1998 und von 2001 bis 2003 Trainer der deutschen Frauen, hatte für die Herausforderung mit fünf Spielen in sieben Tagen klare Ziele formuliert. Es gehe darum, mit Blick auf das Highlight im Spätsommer "eine Teamchemie zu entwickeln" sowie das "neue System" einzusetzen und zu testen. Allerdings musste der 53-Jährige, der Mitte Oktober Erfolgstrainerin Lisa Thomaidis beerbt hatte, einige Ausfälle verkraften.

Starspielerin Satou Sabally von WNBA-Vizemeister Phoenix Mercury und Marie Gülich standen für den Start in die Vorbereitung von vornherein nicht zur Verfügung, danach fielen die nominierten Luisa Geiselsöder (CIMSA CBK Mersin/Türkei), Laura Zolper (Södertälje BBK/Schweden) und Lina Sontag (GiroLive Panthers Osnabrück) aus.

Gegen Südkorea stellte sich Lange auf ein Duell mit quirligen, wurfstarken Spielerinnen ein - und sollte recht behalten. In der Anfangsphase trafen die Asiatinnen vorzüglich von der Dreierlinie, doch die deutsche Mannschaft reagierte auf ihre Probleme und übernahm schnell die Kontrolle. "Wir müssen unseren Größenvorteil nutzen und einfach physisch spielen", hatte Frieda Bühner vor dem Tip-off gesagt, dann ließ die 21-Jährige Taten folgen: Nach dem ersten Viertel stand die gut aufgelegte Spanien-Legionärin schon bei neun Punkten.

Auf der "Road to Berlin", so stand es im Mittelkreis, lief es für das DBB-Team gegen den Weltranglisten-15. mit zunehmender Spielzeit immer besser - kurz vor der Pause betrug der Vorsprung erstmals 20 Punkte (40:20/18. Minute). Nach der Rückkehr aus der Kabine kam es in der Arena Astroballe aber zum Bruch.

Dem Lange-Team unterlief ein 0:6-Negativlauf, bis zum ersten eigenen Korberfolg dauerte es fast fünf Minuten. Südkorea gelang es trotz des Runs und vieler Fehler der deutschen Mannschaft im dritten Viertel aber nicht, für Spannung zu sorgen. In den letzten zehn Minuten wuchs der Abstand wieder. Beste DBB-Werferin im ersten Länderspiel seit Ende Juni 2025 (EM) war Bühner (Movistar Estudiantes Madrid) mit 21 Punkten. Auch Fiebich (16) und Nyara Sabally (11) waren zweistellig erfolgreich.

Weiter geht es schon am Donnerstag gegen die Philippinen, es folgen Duelle mit Gastgeber Frankreich (Samstag), Kolumbien (Sonntag) und Nigeria (Dienstag/alle kostenfrei bei MagentaSport). Im September findet zum zweiten Mal nach 1998 eine Frauen-WM in Deutschland statt. Erklärtes Ziel der DBB-Auswahl, die bei den Olympischen Spielen 2024 den siebten und bei der EM 2025 den fünften Rang belegte, ist eine Medaille.