Erste Niederlage unter Lange: DBB-Frauen unterliegen Frankreich

Die deutschen Basketballerinnen haben auf dem Weg zur Heim-WM den ersten Dämpfer unter dem neuen Bundestrainer Olaf Lange kassiert. Beim WM-Qualifikationsturnier im französischen Villeurbanne verlor die DBB-Auswahl am Samstagabend gegen die starken Gastgeberinnen mit 63:85 (35:47), der Olympia-Zweite um WNBA-Star Marine Johannés war für das deutsche Team noch eine Nummer zu groß.

Die deutsche Mannschaft erwischte einen guten Start und ging umgehend in Führung, die Französinnen spielten ihre Stärken dann aber besser aus und zogen schon im ersten Viertel zweistellig davon. Nyara Sabally brachte die Mannschaft des Deutschen Basketball Bundes (DBB), der teils die Physis im Spiel fehlte, mit einem Dreier unmittelbar vor der Halbzeit auf zwölf Punkte heran. Frankreich kontrollierte das Geschehen aber auch in der zweiten Halbzeit und ließ die Deutschen nicht mehr aufschließen.

"Es war unser erster wirklicher Test. Sie haben uns aufgezeigt, wo wir noch nicht bereit waren", sagte Sabally bei MagentaSport. In den ersten beiden Spielen unter Lange hatte es klare Siege gegen Südkorea (76:49) und die Philippinen (113:80) gegeben.

Langes Mannschaft, die als Gastgeber ihr Ticket für die WM-Endrunde sicher hat, nutzt die fünf Quali-Partien in Frankreich zur Vorbereitung auf die Medaillenmission bei der Weltmeisterschaft in Berlin (4. bis 13. September). Dabei fehlen wichtige Stützen wie Starspielerin Satou Sabally oder die etatmäßige Kapitänin Marie Gülich. Im Turnierverlauf warten noch Kolumbien (Sonntag, 15.30 Uhr) und Nigeria (Dienstag, 17.00 Uhr/beide kostenfrei bei MagentaSport).