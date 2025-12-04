EuroLeague: Bayern patzen bei Herbert-Rückkehr

Basketball-Meister Bayern München hat bei der Rückkehr von Erfolgscoach Gordon Herbert in der EuroLeague die nächste Niederlage kassiert. Der deutsche Meister ließ sich im Hexenkessel von Belgrad abkochen und erlebte mit dem 85:92 (43:36) gegen Partizan die fünfte Pleite in Serie.

Bester Werfer der Münchner war Spencer Dinwiddie mit 25 Punkten. Nationalspieler Johannes Voigtmann gelangen zehn Punkte, 18 Rebounds und sieben Assists.

Mit einer Bilanz von jetzt 5:9 Siegen müssen sich die Bayern im Kampf um die Play-offs massiv strecken. Partizan mit dem ehemaligen Münchner Isaac Bonga, dem zehn Zähler gelangen, steht ebenfalls bei 5:9.

Weltmeistertrainer Herbert stand nach zweiwöchiger Erholungspause wieder bereit. Der Kanadier war erkrankt und hatte sich auskurieren müssen.

Die ohnehin stets heiße Atmosphäre in der Beogradska Arena war diesmal eine ganz besondere: Nach dem von Emotionen begleiteten Rücktritt der serbischen Trainerlegende Zeljko Obradovic wandten sich die Fans gegen ihr eigenes Team. Schon beim Einlaufen wurde es ausgebuht. Das setzte sich zunächst fort, doch Bonga und Co. zogen den Anhang mit einer kämpferischen Leistung auf ihre Seite.

Die Bayern lagen dank einer Dreier-Serie schnell mit zwischenzeitlich neun Punkten vorne, versäumten es aber, ihre Führung deutlicher auszubauen. Im zweiten Viertel lag plötzlich Partizan vorne, ehe die Gäste wieder aufwachten.

Doch die Spieler des Tabellenführers der Basketball Bundesliga bewegten sich in der zweiten Halbzeit abseits des Balles zu wenig und ließen Belgrad zurück ins Spiel. Gegen Ende des dritten Viertels brachen die Bayern ein - die Vorentscheidung.