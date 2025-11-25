EuroLeague: Bayern verlieren viertes Spiel in Folge

Basketball-Meister Bayern München hat einen weiteren Rückschlag in der EuroLeague erlitten. Beim spanischen Spitzenteam Valencia Basket verloren die Bayern ohne Weltmeistertrainer Gordon Herbert deutlich mit 67:90 (37:41). Mit Assistent TJ Parker an der Seitenlinie, der den erkrankten Headcoach erneut vertrat, gab es die vierte aufeinanderfolgende Niederlage in Europa.

Im Duell zweier Teams, die in ihren nationalen Ligen die Tabelle anführen, erwischten die Deutschen zunächst den besseren Start in der neuen, 16.000 Fans fassenden Roig Arena in Valencia. Bis kurz vor der Pause lagen die Gäste in Führung, ehe der viermalige EuroCup-Gewinner ernst machte und den ersten Durchgang mit einem Vorsprung von vier Punkten abschloss.

Angeführt von Brancou Badio, der mit 16 Punkten bester Werfer des Spiels war, sorgte Valencia im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Spencer Dinwiddie war mit zwölf Punkten einmal mehr bester Werfer der Gäste.

Während der deutsche Meister aus München am vergangenen Spieltag der Basketball Bundesliga erstmals in dieser Saison Platz eins erobert hatte, liest sich die Bilanz in Europa bislang ernüchternd: Mit fünf Siegen in den ersten 13 Spielen müssen die Bayern um die Play-offs bangen.