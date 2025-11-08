Größter Teenager der Welt sorgt für Basketball-Rekord

Olivier Rioux ist 19 Jahre alt, stolze 2,36 m groß - und seit Freitag der größte Spieler in der Geschichte des College-Basketballs. Der 19-Jährge feierte sein Debüt für die University of Florida, als er beim 104:64-Heimsieg gegen North Florida zwei Minuten und neun Sekunden vor Schluss das Spielfeld betrat. Den Ball berührte der Kanadier allerdings nicht mehr.

"Es fühlte sich großartig an. Die Unterstützung von allen war toll - von der Bank und von den Tribünen", sagte Rioux, der im Guinness-Buch der Rekorde als größter Teenager der Welt geführt wird: "Ich bin sehr dankbar." Die Fans in der Halle hatten zuvor lautstark einen Einsatz des Riesen gefordert.

Für Kanada hat Rioux bereits an der U17-WM 2022 und der U19-WM 2023 teilgenommen. Die Frage nach dem Größenrekord beantwortete Rioux mit einem Lächeln: "Das war einfach nur ein weiterer Tag."