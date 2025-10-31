Krise abgewendet: Würzburg nach Pleiten-Serie siegreich

Zurück in der Spur: Die Würzburg Baskets aus der Basketball Bundesliga (BBL) haben nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Sasa Filipovski bezwang Aufsteiger Science City Jena nach zweifacher Overtime mit 97:92 (74:74, 38:41) und hält damit Anschluss an die Tabellenspitze. Mit dem fünften Sieg im sechsten Ligaspiel schob sich Würzburg vorbei an Trier auf den zweiten Platz, Spitzenreiter ist weiterhin Syntainics MBC mit makelloser Bilanz.

Die Pleiten-Serie in Liga, Champions League und Pokal binnen sieben Tagen war Würzburg vor heimischem Publikum anzumerken. Gegen auswärtsstarke Gäste aus Jena taten sich die Unterfranken bis zur Halbzeit schwer. Im dritten Viertel (22:14) drehte dann vor allem Point Guard Marcus Carr auf. Jena steckte indes nicht auf und verlangte Würzburg in zwei Verlängerungen alles ab. Dort bewies Würzburg - angeführt vom überragenden Carr - jedoch die stärkeren Nerven.

Der Kanadier war Mann des Spiels und mit 37 Punkten bester Werfer der Gastgeber. Bei Jena traf Tavian Dunn-Martin (20 Punkte) am besten.