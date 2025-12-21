Nach Herbert-Aus: Bayern siegen klar im Rekordspiel

Ausrufezeichen in einer Phase voller Fragezeichen: Die Basketballer von Bayern München haben einen Tag nach der Trennung von Weltmeistertrainer Gordon Herbert einen souveränen Auswärtssieg im Rekordspiel bei den Telekom Baskets Bonn gefeiert und die Tabellenführung in der BBL gefestigt. Der Titelverteidiger setzte sich vor der Rekordkulisse von rund 19.000 Zuschauern in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena mit 83:55 (40:27) durch und bleibt mit 18 Punkten vor Aufsteiger Trier (16).

Beim bestbesuchten Spiel der Bundesliga-Geschichte - zuvor waren dies 18.506 Zuschauer, die im April 2000 in Köln die Partie Bonn gegen ALBA Berlin gesehen hatten - agierten die Bayern zu Beginn hochkonzentriert. Das von den bisherigen Herbert-Assistenten um Mihajlo Mitic gecoachte Team lag anfangs des zweiten Viertels nach einer vor allem defensiv starken Leistung 25:9 vorne. Danach spielte Bonn zwar phasenweise gut mit, kam aber nie ernsthaft heran.

Bester Werfer der Spiels war Bayerns Isiaha Mike mit 21 Punkten. Für die insgesamt doch chancenlosen Bonner kam Tylan Birts auf zwölf Punkte.