Nächster Abbruch: Trapani Shark spielt nur vier Minuten

Nächster Spielabbruch, nächste Farce um den italienischen Basketballklub Trapani Shark. Das Serie-A-Spiel gegen Dolomiti Energia Trient musste am Samstag bereits nach vier Minuten beendet werden, da der Heimmannschaft nur noch ein Spieler zur Verfügung stand. Zu einem ähnlichen Vorfall war es vor wenigen Tagen in der Champions League gekommen.

In der Arena Pala Shark traten die Gastgeber mit nur sieben Spielern an, darunter vier 16- bis 18-Jährige aus den eigenen Jugendmannschaften. Die drei verbliebenen Profis baten kurz nach Spielbeginn um ihre Auswechslung und gingen umgehend in die Kabine. Als drei der übrigen vier Spieler nacheinander wegen jeweils fünf persönlicher Fouls des Feldes verwiesen wurden, mussten die Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 26:11 für Trient abbrechen.

Anschließend gaben der italienische Basketballverband und die Serie A gemeinsam bekannt, dass sie den Fall Trapani Shark am Montag besprechen werden. Der sizilianische Klub, zur Saison 2024/25 nach 32 Jahren Abwesenheit in die Serie A zurückkehrt, wurde in der laufenden Spielzeit wegen diverser Regelverstöße hart bestraft. Dem Team wurden zehn Punkte abgezogen, seit Ende November kam es deshalb zu einer Abwanderungswelle.

Trapani, für das in der vergangenen Saison der deutsche Nationalspieler Tibor Pleiß aufgelaufen war, hatte sein vorheriges Ligaspiel gegen Bologna kampflos verloren und eine Geldstrafe von 50.000 Euro erhalten. Wäre der Klub zum zweiten Mal nacheinander nicht angetreten, hätte dies automatisch den Ausschluss aus der Liga bedeutet.

Anfang der Woche war Trapani mit nur fünf Spielern zum Champions-League-Duell beim israelischen Vertreter Hapoel Holon angetreten. Die Partie wurde bereits nach sieben Minuten beim Stand von 38:5 abgebrochen, da die Italiener nicht mehr genügend Akteure zur Verfügung hatten.