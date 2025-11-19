"Bin fertig": James will nicht an LA 2028 teilnehmen

Basketball-Superstar LeBron James hat eine Teilnahme den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ausgeschlossen. "Du kennst meine Antwort bereits", sagte der 40-Jährige im Podcast "Mind the Game" zu seinem Co-Host und zweimaligen NBA-MVP Steve Nash: "Frag gar nicht erst. Ich werde von Cabo aus zuschauen. Ich bin fertig."

James hatte im vergangenen Jahr mit den USA bei den Sommerspielen in Paris durch den Sieg im Endspiel gegen Frankreich (98:87) die Goldmedaille gewonnen - seine dritte nach Peking 2008 und London 2012. "Wir können das, was wir gerade erreicht haben, nicht übertreffen", sagte James: "Wir haben im Finale in Paris gegen Frankreich gespielt."

Teamkollege Stephen Curry wollte sich derweil im Podcast noch nicht komplett festlegen. "Das ist das Gegenteil von dem, was ich ihm letztes Jahr gesagt habe", sagte der Star von den Golden State Warriors und bezog sich dabei auf ein Gespräch, das er mit James geführt hatte, als er für das Team in Paris rekrutiert wurde: "Es war so, als hätte ich, so Gott will, immer noch die Wahl und die körperliche Möglichkeit, tatsächlich Einfluss auf das Team zu nehmen. Sag niemals nie, aber ich bezweifle es sehr."