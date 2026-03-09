"Ein großartiger Tag": Obst verlängert bei den Bayern

Basketball-Nationalspieler Andreas Obst hat dem FC Bayern einen großen Wunsch erfüllt. Der Welt- und Europameister, in dieser Saison der erfolgreichste Dreier-Schütze in der EuroLeague, verlängerte seinen Vertrag mit dem deutschen Meister am Montag um weitere drei Jahre bis 2029. Der 29 Jahre alte Shooting Guard aus Halle an der Saale war im Sommer 2021 vom Ligakonkurrenten ratiopharm Ulm zu den Münchnern gekommen. "Das ist ein großartiger Tag für den gesamten FC Bayern", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer.

"Bayern hat jetzt alles möglich gemacht, mich zu halten, das schätze ich sehr und bin dankbar für das große Vertrauen. Deswegen war das eine sehr schnelle Herzensentscheidung", sagte Obst. Vom Gehalt her dürfte er mit dem neuen Vertrag in den siebenstelligen Bereich vorstoßen. Hainer hatte in den vergangenen Wochen angekündigt, der FC Bayern werde "bis an die Schmerzgrenze" gehen, damit Obst, laut Bundestrainer Alex Mumbrú "einer der besten Shooter der Welt", den Verlockungen europäischer Spitzenklubs und womöglich aus der NBA widerstehe.

Die Schmerzgrenze der Bayern lag offenkundig hoch genug. Hainer betonte dennoch: Dass Obst sich für die Münchner entschieden habe, "zeigt, dass für ihn ganz sicherlich nicht das lukrativste Angebot den Ausschlag gegeben hat. Das spricht für ihn und unser Verhältnis zu ihm. Er hat hier ein Zuhause gefunden, das ist enorm viel wert." Obst sei "das Gesicht unserer Basketballer und längst auch eines der Bayern-Familie" und "dank seines Charakters auch mehr als nur ein herausragender Basketballspieler".

Anlässlich der frühzeitigen Klärung seiner Schlüsselpersonalie legte der FC Bayern zum ersten Mal eine kleine Merchandise-Kollektion im Namen von Andi Obst auf. Sie besteht aus T-Shirts, Caps und Tassen. "Das ist schon verrückt und ich muss mich da selbst kneifen, dass das passiert. Diese Wertschätzung macht mich sehr stolz", sagte Obst und ergänzte: "Ich finde das Shirt cool und meiner Oma und meinem Opa werde ich sicher ein paar Tassen schenken - dann können sie mich morgens beim Tee gleich sehen."