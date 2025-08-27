Schröder schwärmt vom DBB-Team: "Goldene Generation"

Kapitän Dennis Schröder empfindet den aktuellen Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft als stärksten der Geschichte. "Ja, definitiv", antwortete Schröder im SportBild-Interview auf eine entsprechende Frage: "Das ist schon eine goldene Generation."

Die deutschen Basketball-Weltmeister starten am Mittwoch (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) gegen Montenegro in die Europameisterschaft. Schröder glaubt fest an die Titelchancen des DBB-Teams. Man habe sich in den letzten Jahren eine unglaubliche Teamchemie aufgebaut, "wir haben Qualität auf allen Positionen, Spieler mit hohem Basketball-IQ, die sich zu 100 Prozent in den Dienst der Mannschaft stellen. In der Kabine stimmt die Stimmung, auf dem Feld die Abstimmung. Diese Mischung gibt uns eine echte Chance, auch bei der EM ganz oben zu stehen."

Eine große Stärke sei zudem die Tiefe im Kader: "Jede Position ist mindestens doppelt stark besetzt. Ich glaube, jeder Spieler in unserem Kader könnte theoretisch starten – und das wissen die Gegner. Sie können uns nicht einfach aus dem Spiel nehmen, weil von der Bank sofort die nächste Waffe kommt. Das macht uns unberechenbar."