Schröder unauffällig: Cavs verlieren gegen Celtics

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers in der NBA das Ost-Topduell gegen sein Ex-Klub Boston Celtics verloren. Die Cavs mussten sich am Sonntag 98:109 geschlagen geben und kassierten im dritten Saisonvergleich mit Boston die dritte Niederlage.

Schröder, der in der Saison 2021/22 49 Partien für die Celtics bestritten hatte, spielte sehr unauffällig, kam in 20 Minuten auf zwei Punkte, drei Rebounds und zwei Assists. Bester Cavs-Werfer war Donovan Mitchell mit 30 Punkten.

Bei den Celtics war Jaylen Brown mit 23 Punkten der Topscorer. Sein Co-Star Jayson Tatum kam im zweiten Spiel nach seiner langen Verletzungspause wegen eines Achillessehnenrisses auf 20 Punkte.

Cleveland liegt mit nun 39:25 Siegen weiter auf Platz vier der Eastern Conference und hätte damit in der ersten Playoff-Runde Heimrecht. Boston (43:21) ist Zweiter.