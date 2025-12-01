Science City Jena: Saison für Topscorer Osobor vorbei

Aufsteiger Science City Jena muss für die restliche Saison in der Basketball Bundesliga (BBL) ohne seinen Topscorer Great Osobor auskommen. Der spanische Center hat am Sonntag auf Teneriffa im WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien eine schwere Knieverletzung erlitten. Osobor (22) zog sich einen Kreuzbandriss zu, auch der Meniskus ist betroffen.

In seinem erst zweiten Einsatz für Spanien prallte Osobor im Auftaktviertel mit Mate Chatiaschwili zusammen und verletzte sich dabei am linken Knie. Osobor war im bisherigen Saisonverlauf mit 16,1 Punkten im Schnitt bester Werfer der Thüringer. Auf der Centerposition war nur Jaedon LeDee (Frankfurt Skyliners) erfolgreicher (18,5). Jena wird sich laut eigenen Angaben nach einem Ersatz umsehen.