Top-Four-Generalprobe: Oldenburg geht in Ulm unter

Den EWE Baskets Oldenburg ist die Generalprobe für das Top Four der Basketball Bundesliga (BBL) gründlich missglückt. Drei Tage vor dem Start ins Pokal-Finalturnier ging das Team von Trainer Lazar Spasic bei Vizemeister ratiopharm Ulm mit 72:101 (32:52) unter. Besser lief es für Bamberg.

Oldenburg, das am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) im Halbfinale von München auf Alba Berlin trifft, war völlig chancenlos und führte zu keiner Sekunde. Und das, obwohl Christopher Clemons als bester Scorer des Abends auf 37 Punkte kam. Der US-Guard sorgte für mehr als die Hälfte der Punkte für die EWE Baskets. Mark Smith war bester Werfer der Ulmer (19).

Die BMA365 Bamberg Baskets gewannen am Mittwoch mit 88:86 (72:72, 41:43) nach Verlängerung bei den Rostock Seawolves. Die Franken sammelten damit weiteres Selbstvertrauen für das schwierige Top-Four-Halbfinale am Samstag (16.00 Uhr/Dyn) gegen Gastgeber und Meister Bayern München. Ibi Watson brachte Bamberg fünf Sekunden vor dem Ende der Overtime auf 88:85 nach vorn, Rostock konnte nicht mehr antworten.

Schlusslicht Löwen Braunschweig erlitt nach dem erlösenden Sieg bei den Skyliners Frankfurt (90:87 n.V.) wieder einen Rückschlag. Den Fitness First Würzburg Baskets unterlagen die Niedersachsen zu Hause 82:87 (48:44). Für Braunschweigs neuen Trainer Ramón Díaz war es die erste Niederlage im zweiten Ligaspiel.