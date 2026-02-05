Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina laufen. So sieht der aktuelle Medaillenspiegel aus - wo steht Deutschland? Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen! Vom 6. bis 22. Februar kämpfen rund 2.900 Athletinnen und Athleten aus über 90 Nationen um 116 Gold, Silber- und Bronzemedaillen in acht Sportarten. Deutschland, USA, Norwegen, Italien und viele weitere Teams liefern sich packende Duelle – jede Entscheidung kann den Medaillenspiegel noch umkrempeln. Olympia 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

# Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 NOR Norwegen 15 8 10 33 2 ITA Italien 9 5 12 26 3 USA USA 7 11 6 24 4 FRA Frankreich 6 7 4 17 5 NED Niederlande 6 7 2 15 6 SWE Schweden 6 6 3 15 7 GER Deutschland 5 8 8 21 8 AUT Österreich 5 8 4 17 9 JPN Japan 5 6 12 23 10 SUI Schweiz 5 4 3 12 11 CAN Kanada 4 4 6 14 12 AUS Australien 3 2 1 6 13 GBR Großbritannien 3 0 0 3 14 CHN China 2 3 5 10 15 KOR Südkorea 2 2 3 7 16 CZE Tschechien 2 2 0 4 17 SLO Slowenien 2 1 1 4 18 BRA Brasilien 1 0 0 1 KAZ Kasachstan 1 0 0 1 20 POL Polen 0 3 1 4 21 NZL Neuseeland 0 2 1 3 22 LAT Lettland 0 1 1 2 23 GEO Georgien 0 1 0 1 24 FIN Finnland 0 0 4 4 25 BUL Bulgarien 0 0 2 2 26 BEL Belgien 0 0 1 1 27 ALB Albanien 0 0 0 0 AND Andorra 0 0 0 0 ARG Argentinien 0 0 0 0 ARM Armenien 0 0 0 0 AZE Aserbaidschan 0 0 0 0 BEN Benin 0 0 0 0 BOL Bolivien 0 0 0 0 BIH Bosnien-Herzegowina 0 0 0 0 CHI Chile 0 0 0 0 DEN Dänemark 0 0 0 0 ECU Ecuador 0 0 0 0 ERI Eritrea 0 0 0 0 EST Estland 0 0 0 0 GRE Griechenland 0 0 0 0 GRL Grönland 0 0 0 0 GNB Guinea-Bissau 0 0 0 0 HAI Haiti 0 0 0 0 HKG Hongkong 0 0 0 0 IND Indien 0 0 0 0 IRN Iran 0 0 0 0 IRL Irland 0 0 0 0 ISL Island 0 0 0 0 ISR Israel 0 0 0 0 JAM Jamaika 0 0 0 0 KEN Kenia 0 0 0 0 KGZ Kirgisistan 0 0 0 0 COL Kolumbien 0 0 0 0 KOS Kosovo 0 0 0 0 CRO Kroatien 0 0 0 0 LIB Libanon 0 0 0 0 LIE Liechtenstein 0 0 0 0 LTU Litauen 0 0 0 0 LUX Luxemburg 0 0 0 0 MAD Madagaskar 0 0 0 0 MAS Malaysia 0 0 0 0 MLT Malta 0 0 0 0 MAR Marokko 0 0 0 0 MEX Mexiko 0 0 0 0 MDA Moldau 0 0 0 0 MON Monaco 0 0 0 0 MGL Mongolei 0 0 0 0 MNE Montenegro 0 0 0 0 NGA Nigeria 0 0 0 0 MKD Nordmazedonien 0 0 0 0 PAK Pakistan 0 0 0 0 PHI Philippinen 0 0 0 0 POR Portugal 0 0 0 0 PUR Puerto Rico 0 0 0 0 ROU Rumänien 0 0 0 0 SMR San Marino 0 0 0 0 KSA Saudi-Arabien 0 0 0 0 SRB Serbien 0 0 0 0 SGP Singapur 0 0 0 0 SVK Slowakei 0 0 0 0 ESP Spanien 0 0 0 0 RSA Südafrika 0 0 0 0 TPE Taiwan 0 0 0 0 THA Thailand 0 0 0 0 TOG Togo 0 0 0 0 TTO Trinidad & Tobago 0 0 0 0 TUR Türkei 0 0 0 0 UKR Ukraine 0 0 0 0 HUN Ungarn 0 0 0 0 URU Uruguay 0 0 0 0 UZB Usbekistan 0 0 0 0 UAE VA Emirate 0 0 0 0 VEN Venezuela 0 0 0 0 CYP Zypern 0 0 0 0

Olympische Winterspiele live und kostenlos auf Joyn streamen Viele der Top-Wettkämpfe könnt ihr auf Joyn im Eurosport-Livestream kostenlos verfolgen – ein großer Vorteil, denn Eurosport-Livestreams sind sonst kostenpflichtig. Einfach Joyn öffnen und mitfiebern, egal ob Biathlon, Skispringen, Eishockey oder Ski Alpin.

ARD und ZDF zeigen außerdem ausgewählte Highlights und Medaillenentscheidungen im Free-TV - beide Sender sind ebenfalls kostenlos auf Joyn streambar. Alle weiteren Infos zu Zeitplan, deutschen Medaillenchancen, Stars und Ergebnissen findet ihr auf unserer großen Olympia-2026-Seite auf ran.de. Bleibt dran – die Spiele werden spannend!