WM-Quali: Basketballer müssen auf Obst verzichten

Die deutschen Basketballer müssen zum Auftakt der WM-Qualifikation auf Welt-und Europameister Andreas Obst verzichten. Wie sein Klub Bayern München mitteilte, wird der 29-Jährige wegen "einer leichten Armverletzung, mit der er sich in der EuroLeague zuletzt zweimal durchgekämpft" habe, nicht zur Nationalmannschaft reisen.

Seine Vereinskollegen Oscar da Silva und Justus Hollatz werden wie geplant bei der Partie am Freitag (19.30 Uhr) in Ulm gegen Israel und drei Tage später auf Zypern (18.00 Uhr/beide kostenfrei auf MagentaSport) dabei sein. Auch Isaac Bonga (Partizan Belgrad) stößt zum Team.

Das Quartett war noch am Dienstag in der EuroLeague aktiv gewesen. Die Bayern verloren bei Valencia Basket (64:90), Belgrad unterlag bei Panathinaikos Athen (69:91).

Auf dem Weg zur Mission Titelverteidigung bei der WM 2027 in Katar trifft das Team von Bundestrainer Àlex Mumbrú in der ersten Runde der Qualifikation in Gruppe E neben Israel und Zypern noch auf Kroatien. Die ersten drei Teams erreichen die zweite Runde, die Ergebnisse werden mitgenommen.