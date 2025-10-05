WNBA-Finals: Nächste Niederlage für Sabally

Basketballstar Satou Sabally hat nach einer schwachen ersten Hälfte auch das zweite Finale mit Phoenix Mercury in der US-Profiliga WNBA verloren. Die deutsche Nationalspielerin aus Berlin traf beim 78:91 bei den Las Vegas Aces bis zur Pause kaum Würfe aus dem Feld und fand zu spät ihren Rhythmus, in der Best-of-seven-Serie steht es nun 0:2.

Sabally, die um ihren ersten WNBA-Titel spielt, stand vor der zweiten Halbzeit bei nur vier Punkten, konnte sich dann aber enorm steigern. Am Ende verbuchte die 27-Jährige 22 Zähler und kam auf neun Rebounds, zu holen war gegen die Aces aber nichts mehr.

Für Las Vegas verbuchte MVP A'ja Wilson 28 Punkte, Topscorerin war Jackie Young (32). Weiter geht es am Mittwoch und Freitag (Ortszeit) mit zwei Spielen in Phoenix. Mindestens ein Sieg muss her, damit der Traum von der WNBA-Krone nicht frühzeitig platzt.