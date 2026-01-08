Zu hohe Schneelast: BBL-Spiel der Towers abgesagt

Das Duell der Veolia Towers mit den Gladiators Trier in der Basketball-Bundesliga (BBL) ist aufgrund der aktuellen Wetterlage abgesagt worden. Wie die Hamburger am Donnerstagabend mitteilten, kann das für Samstag geplante Spiel in der Inselpark Arena nicht stattfinden und wird auf einen unbestimmten Termin verschoben. Die Halle auf der Elbinsel soll mindestens bis Dienstag vorsorglich aufgrund der aktuellen Schneelast gesperrt bleiben.

"Die Sicherheit von Besuchern, Sportlern und Personal hat oberste Priorität – insbesondere dann, wenn das Dach durch anhaltenden Schneefall und Eisbildung stark belastet wird", hieß es in der Mitteilung. Alle für die Partie gekauften Tickets behalten laut Towers, die nach eigenen Angaben am Donnerstagabend von den Eigentümern der Multifunktionsarena über die Sperrung informiert worden waren, vorbehaltlich der Klärung eines Nachholtermins ihre Gültigkeit.