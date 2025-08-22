DBB: Auftakt in die WM-Qualifikation in Ulm

Auf dem Weg zur Titelverteidigung bei der WM-Endrunde 2027 in Katar starten die deutschen Basketballer in Ulm in die Qualifikation. Das Team von Bundestrainer Álex Mumbrú empfängt am 28. November (19.30 Uhr) Israel in der Halle des Vizemeisters ratiopharm Ulm.

Neben Israel muss die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Gruppe E noch gegen Zypern und Kroatien antreten. Drei Teams kommen weiter in die nächste Phase der Qualifikation. Insgesamt werden zwölf WM-Tickets an die 32 Mannschaften, die an der europäischen Quali teilnehmen, verteilt.