DBB: Geiselsöder fehlt bei WM-Qualifikation

Die deutschen Basketballerinnen müssen bei den anstehenden Qualifikationsspielen für die Heim-WM auf Luisa Geiselsöder verzichten. Die 26-Jährige, die in der letzten WNBA-Saison für die Dallas Wings auflief, fällt verletzungsbedingt aus. Dies teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit. Über die genaue Art der Verletzung und die Ausfallzeit ist bislang nichts bekannt.

Die DBB-Auswahl reist am Sonntag nach Lyon, wo sie das Turnier vor allem als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft nutzt. Für die WM, die vom 4. bis 13. September in Berlin stattfindet, sind die Deutschen als Gastgeber bereits qualifiziert.

In Frankreich trifft das Team auf Südkorea (11. März/17.00 Uhr), die Philippinen (12. März/17.00 Uhr), Gastgeber Frankreich (14. März/20.30 Uhr), Kolumbien (15. März/15.30 Uhr) und Nigeria (17. März/17.00 Uhr/ alle MagentaSport).