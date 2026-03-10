WM-Qualifikation: Auch Sontag fehlt DBB-Frauen

Kurz vor dem Start in die WM-Qualifikation haben die deutschen Basketballerinnen den nächsten Ausfall zu verkraften. Auch Lina Sontag kann am Turnier in Villeurbanne/Frankreich (11. bis 17. März) nicht teilnehmen, der neue Bundestrainer Olaf Lange nominierte Patricia Broßmann (ASD Basket Costa Masnaga/Italien) nach.

Am Vortag hatte Lange, der vor seinem Debüt an der Seitenlinie steht, bereits Laura Zolper durch Jennifer Crowder (Herner TC) ersetzt. Zuvor war das Aus für Luisa Geiselsöder gekommen.

Das Turnier dient der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) zur Vorbereitung auf die Heim-Weltmeisterschaft in Berlin (4. bis 13. September). Sportlich geht es in Frankreich um nichts, das Team ist als Gastgeber automatisch für die Endrunde qualifiziert.

Los geht es am Mittwoch (17.00 Uhr) gegen Südkorea, es folgen die Duelle mit den Philippinen (Donnerstag), Gastgeber Frankreich (Samstag), Kolumbien (Sonntag) und Nigeria (Dienstag/alle kostenfrei bei MagentaSport). – Das Aufgebot im Überblick:

Emily Bessoir (Lointek Gernika Bizkaia/Spanien), Patricia Broßmann (ASD Basket Costa Masnaga/Italien), Frieda Bühner (Movistar Estudiantes Madrid/Spanien), Jennifer Crowder(Herner TC), Britta Daub (Eisvögel USC Freiburg), Emma Eichmeyer (Saarlouis Royals), Leonie Fiebich (Valencia BC/Spanien, New York Liberty/USA), Alina Hartmann (Alba Berlin), Alexis Peterson (ESB Villeneuve d'Ascq/Frankreich), Nina Rosemeyer (Alba Berlin), Nyara Sabally (New York Liberty/USA), Alexandra Wilke (Rutronik Stars Keltern)