Boxen: Ex-Weltmeister Joshua bei Autounfall verletzt

Box-Profi Anthony Joshua (36) ist bei einem schweren Autounfall in Nigeria leicht verletzt worden. Das Auto, in dem sich der Ex-Weltmeister befand, soll Berichten zufolge auf einer stark befahrenen Autobahn zwischen Ogun und Lagos mit einem stehenden Lkw kollidiert sein. Dabei kamen offenbar zwei Personen ums Leben.

Die Polizei bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass Joshua in den Unfall verwickelt war. Der Brite habe "leichte Verletzungen" erlitten und werde "medizinisch versorgt", erklärte Oluseyi Babaseyi, Polizeisprecher des Bundesstaates Ogun, in einer Stellungnahme. Joshua habe zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Rückbank des Autos gesessen. Die "Umstände" des Unglücks werden "derzeit untersucht".

Joshua, dessen Eltern aus Nigeria stammen, sei in ein Krankenhaus gebracht worden, ihm gehe es "gut", teilte die Polizei der BBC mit.

Joshua hatte 2017 in einem spektakulären Duell Wladimir Klitschko in die Box-Rente geschickt und danach zeitweise das Schwergewicht dominiert, in den vergangenen Jahren musste der Olympiasieger von 2012 aber zahlreiche Rückschläge einstecken. Zuletzt gewann Joshua einen sportlich kaum bedeutenden Fight gegen den Influencer Jake Paul, der Kampf brachte ihm aber eine Gage von mindestens 30 Millionen US-Dollar ein.