Boxen: Huck gewinnt beim Comeback

Der frühere Box-Weltmeister Marco Huck hat ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Der 41 Jahre alte Schwergewichtler besiegte am Samstag in Halle/Westfalen den Tschechen Vaclav Pejsar in seinem ersten Kampf seit 595 Tagen einstimmig nach Punkten. Nun will der Berliner noch einmal den Angriff auf einen WM-Titel wagen.

Der Erfolg gegen Pejsar war Hucks 44. Sieg im 51. Profikampf (fünf Niederlagen, ein Remis, einmal keine Wertung). Zuvor hatte Huck im Sommer 2024 in Berlin einen Punktsieg gegen den Griechen Evgenios Lazaridis gefeiert, nachdem er davor knapp vier Jahre nicht im Ring gestanden hatte.

Huck peilt laut eigener Aussage einen WM-Kampf an. Das Schwergewicht wird derzeit vom ukrainischen Dreifach-Weltmeister Alexander Usyk (WBA, WBC und IBF) regiert, den WBO-Titel hält der Brite Fabio Wardley. Zuletzt brachte Huck auch einen Fight gegen WBC-Interimschampion Agit Kabayel (Bochum) ins Spiel. Jener trachtet jedoch selbst nach einem WM-Fight gegen Usyk.

Huck hatte von 2009 bis 2015 den WM-Gürtel des Weltverbandes WBO im Cruisergewicht gehalten. Nah dran an einem Schwergewichtstitel war er 2012, als er gegen den Russen Alexander Powetkin knapp nach Punkten verlor. In seinem bislang letzten großen Kampf war er 2017 gegen den damaligen Cruisergewichts-Champ Usyk unterlegen gewesen.