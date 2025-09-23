Boxen: Schwergewichtler Kabayel vor Comeback in Deutschland

Der deutsche Schwergewichts-Boxer Agit Kabayel wird wohl in seinem Heimatland in den Ring zurückkehren. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll der 33-Jährige Anfang des kommenden Jahres in Oberhausen sein Comeback in Deutschland geben, der Gegner für den Kampf steht allerdings noch nicht fest. Dem Medienbericht zufolge handelt es sich aber um einen Top-Ten-Athleten aus einem der vier großen Weltverbände.

Kabayel, der seit Februar den Titel des Interimsweltmeisters des Verbandes WBC trägt, boxte zuletzt 2023 in Deutschland, damals siegte er in seiner Heimat Bochum gegen Agron Smakici. Bereits seit einigen Monaten macht sich Kabayel Hoffnungen auf einen Kampf gegen den ukrainischen Schwergewichts-Boxweltmeister Alexander Usyk, als Interimschampion hat er zumindest theoretisch den Anspruch auf einen Titelkampf gewonnen.

Die Rechte an dem am 10. Januar 2026 stattfindenden Event hat sich laut Bild DAZN gesichert.