Boxen: Tiafack gewinnt Debüt in Nordamerika

Der Kölner Schwergewichtsboxer Nelvie Tiafack hat sein Profidebüt in Nordamerika gewonnen. Der Olympiadritte von Paris setzte sich Samstag (Ortszeit) im kanadischen Montreal durch technischen K.o. in der vierten Runde gegen den US-Amerikaner Ramiro Edwin Robles durch.

"Ich hoffe, dass das erst der Beginn der Reise ist", sagte Tiafack, der in der vergangenen Woche einen Vertrag bei "Most Valuable Promotions" von Social-Media-Star und Boxer Jake Paul unterschrieben hatte: "Wir werden bis zum Mond fliegen."

Für den in Kamerun geborenen Tiafack war es der zweite Kampf seit den Sommerspielen in Paris, wo er als erster deutscher Boxer eine Olympiamedaille im Superschwergewicht (über 92 kg) gewonnen hatte. Bei seinem Profidebüt hatte sich der 26-Jährige Mitte Juli in Heidelberg durch technischen K.o. gegen den Polen Jakub Sosinski durchgesetzt.