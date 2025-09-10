Deutsche Boxer beenden WM erneut ohne Medaille

Die deutschen Boxerinnen und Boxer sind bei der WM in Liverpool auf der Jagd nach Edelmetall leer ausgegangen. Leonie Müller scheiterte bei den ersten Titelkämpfen unter dem Dach des neuen Weltverbands World Boxing als letzte Hoffnung des Deutschen Boxsport-Verbands (DBV) eine Runde vor den Medaillenkämpfen. Bereits bei den drei vorangegangenen - noch von der IBA veranstalteten - Weltmeisterschaften hatte der DBV keine Medaille gewonnen.

Drei Frauen und sechs Männer waren für den Verband in Großbritannien im Ring. Halbmittelgewichtlerin Müller (bis 70 kg) unterlag im Viertelfinale nach Punkten der Usbekin Asisa Sokirowa, mit einem weiteren Sieg hätte sie mindestens Bronze sicher gehabt. Müller war auch die einzige aus dem Team, die ins Viertelfinale vorstieß.

Olympia-Starterin Maxi Klötzer (bis 51 kg), Nikita Putilov (über 90 kg) und Yasse Cisse (bis 90 kg) waren zudem mit einem Sieg ins Achtelfinale vorgestoßen, die übrigen fünf deutschen Boxer scheiterten dagegen bereits an ihrer Auftakthürde. Der letzte deutsche WM-Medaillengewinner bleibt damit Abass Baraou, der 2017 in Hamburg Bronze holte. Die WM in Liverpool geht ohne deutsche Beteiligung noch bis Sonntag weiter.

World Boxing war nach den Skandalen um den lange zuständigen Verband IBA im Frühjahr vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als neuer Weltverband anerkannt worden. Bei den Spielen 2028 in Los Angeles wird World Boxing die Box-Wettbewerbe verantworten. Vor der WM im Seniorenbereich hatte der neue Verband bereits im Vorjahr eine U19-Weltmeisterschaft ausgerichtet.

Vor den laufenden Titelkämpfen in Liverpool hatten verpflichtende Tests für Aufsehen gesorgt, die das biologische Geschlecht der Athletinnen und Athleten verifizieren sollten. Weil die Ergebnisse der geforderten Geschlechtstests mit Gen-Material nicht rechtzeitig vorlagen, ist die französische Frauen-Mannschaft vor WM-Beginn ausgeschlossen worden.