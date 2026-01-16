Joshua zurück im Training nach tödlichem Autounfall

Keine drei Wochen nach dem tödlichen Autounfall in Nigeria, bei dem zwei seiner Freunde und Betreuer starben, trainiert der frühere Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wieder. Videoclips in Sozialen Medien zeigen den Briten unter anderem beim Pratzentraining, der 36-Jährige schrieb dazu: "Mental Strength Therapy" (deutsch: Therapie für mentale Stärke).

Am 29. Dezember war Joshua als Beifahrer bei einem schweren Unfall mit leichten Verletzungen davongekommen, während seine langjährigen Weggefährten Latif Ayodele und Sina Ghami noch an der Unfallstelle starben. Ghami war Joshuas langjähriger Kraft- und Konditionstrainer, Ayodele sein persönlicher Coach.

Danach war darüber spekuliert worden, ob Joshua seine Karriere beenden könnte. "Ich denke, AJ ist immer ein sehr positiver Typ", hatte Promoter Eddie Hearn am Mittwoch bei Sky Sports gesagt: "Das hier ist ganz anders und ich weiß, dass er sich Zeit nehmen wird. Er wird Zeit brauchen, körperlich, mental, emotional, bevor er eine Entscheidung über seine Zukunft trifft."