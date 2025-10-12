"Ich werde Mama": Box-Weltmeisterin Rupprecht beendet Karriere

Babyglück bei Tina Rupprecht: Die unumstrittene Weltmeisterin im Atomgewicht ist schwanger - und hängt deswegen ihre Boxhandschuhe an den Nagel. "Die aktive Boxkarriere ist offiziell beendet, denn ich beginne eine neue Lebensphase. Ich werde Mama", sagte die 33-Jährige im Rahmen Bayerischen Sportpreises in München, wo sie den Award in der Kategorie "Sportmomente für die Ewigkeit" erhielt.

Rupprecht hatte im April in Potsdam im Vereinigungskampf gegen die Japanerin Sumire Yamanaka gewonnen und sich nach den Titeln der Verbände WBA, WBO und WBC auch den IBF-Gürtel gesichert. Vor der Augsburgerin hatte keine deutsche Boxerin und auch kein Boxer die vier WM-Gürtel aller großen Verbände gehalten.

Zudem verteidigte die 1,53 Meter große Kämpferin gegen Yamanaka auch den prestigeträchtigen Titel der Box-Bibel "The Ring". Diesen vergeben die Fach-Journalisten, wenn aus ihrer Sicht die beiden besten Boxerinnen oder Boxer der Welt gegeneinander antreten. Einzig Max Schmeling hatte dies als deutscher Kämpfer im Jahr 1930 erreicht.

"Ich habe das Gefühl, es ist jetzt perfekt. Ich bin da angekommen, wo ich immer hinwollte, sogar noch viel höher. Ich bin jetzt fertig", sagte Rupprecht nun bei der Verleihung: "Es ist mein Lebenswerk. Das sind 21 Jahre in diesem Sport, den ich nach wie vor liebe. Es war ein langer Weg, aber ich würde es genauso wieder machen." Ein Comeback als Mama sei "erstmal nicht geplant".

2018 hatte es Rupprecht zunächst im Minimumgewicht zur Weltmeisterin gebracht, jenen Titel verlor sie jedoch im Jahr 2023. Danach ging sie eine Gewichtsklasse tiefer ins Atomgewicht (bis 46,2 kg) und erboxte sich 2024 mit Erfolgen sowohl gegen die Tschechin Fabiana Bytyqi als auch Eri Matsuda aus Japan bereits drei Titel. In Potsdam folgte dann der größte Moment ihrer Karriere.