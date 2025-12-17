Ungeschlagener Box-Weltmeister Crawford beendet seine Karriere

Der ungeschlagene Box-Weltmeister Terence Crawford hat seinen Rücktritt erklärt. Der 38-Jährige beendet seine Karriere nur drei Monate nach seinem prestigeträchtigen Sieg über Saul "Canelo" Alvarez, mit dem er sich den WM-Titel im Supermittelgewicht gesichert hatte.

Crawford (42 Siege, 31 Knockouts) erklärte seinen Abschied in einem Video in den Sozialen Medien. "Ich ziehe mich aus dem Wettkampfsport zurück – nicht, weil ich mit dem Kämpfen fertig bin, sondern weil ich eine andere Art von Kampf gewonnen habe", sagte er: "Den Kampf, bei dem man zu seinen eigenen Bedingungen abtritt."

Der US-Amerikaner hört als amtierender Weltmeister der Verbände WBA, IBF und WBO auf. Insgesamt gewann Crawford im Verlauf seiner Laufbahn 18 WM-Titel in fünf Gewichtsklassen - gipfelnd in seinem Sieg über Alvarez. Er blieb in allen 42 Profikämpfen ungeschlagen und ist nie offiziell zu Boden gegangen. Alle seine Siege erzielte er durch einstimmige Entscheidung oder Aufgabe, wobei kein Kampfrichter während seiner Karriere jemals zugunsten eines Gegners gewertet hat.