Darts: Littler wiederholt Sieg bei UK Open

Darts-Weltmeister Luke Littler hat zum zweiten Mal in Folge die UK Open gewonnen. Der 19-jährige Engländer setzte sich im Finale von Minehead mit 11:7 gegen seinen Landsmann James Wade durch und wiederholte damit seinen Triumph aus dem Vorjahr. Littler ist damit der erste Spieler seit Michael van Gerwen 2015 und 2016, der das als "FA Cup des Darts" geltende Turnier zweimal in Serie gewonnen hat. 2025 hatte er sich ebenfalls gegen Wade durchgesetzt (11:2).

Der Titelverteidiger startete im Finale souverän und ging schnell mit 3:0 in Führung, doch Wade kämpfte sich mehrfach zurück und glich sowohl zum 3:3 als auch zum 6:6 aus. Beim Stand von 7:7 gewann Littler dann vier Legs in Serie und entschied die Partie. Er erhielt 120.000 Pfund Preisgeld, umgerechnet rund 138.000 Euro.

"Es fühlt sich wunderbar an" sagte Littler bei ITV4: "Ich hatte nicht mein bestes Turnier, was meinen Durchschnitt angeht", ergänzte er mit Blick auf seinen "Average" von 99,58 Punkten. "Aber ich habe die ganze Zeit alles gegeben und es hat gereicht." Für Littler war es bereits der zwölfte Major-Titel seiner Karriere.