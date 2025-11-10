Darts: Springer überrascht beim Grand Slam of Darts

Debütant Niko Springer hat beim Grand Slam of Darts einen zweiten früheren Weltmeister völlig überraschend bezwungen und steht vorzeitig im Achtelfinale. Nach seinem Erfolg über den Schotten Gary Anderson besiegte Springer am späten Sonntagabend in Wolverhampton auch den Niederländer Michael van Gerwen (5:4), damit hat der Mainzer in Gruppe G bereits das Weiterkommen perfekt gemacht. Sein letztes Gruppenspiel bestreitet Springer am Dienstag gegen die bereits ausgeschiedene Beau Greaves.

Martin Schindler darf weiter auf das Achtelfinale hoffen. Deutschlands Nummer eins besiegte Stephen Bunting (England) mit 5:4. Der Strausberger hat vor seinem abschließenden Auftritt ebenfalls je einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto wie Lukas Wenig.

Für ein Highlight sorgte am Sonntag Ex-Weltmeister Luke Humphries mit einem Neun-Darter.