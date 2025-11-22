Generalprobe für Darts-WM: Pietreczko unterliegt Littler

Drei Wochen vor der Darts-WM hat Ricardo Pietreczko die Sensation verpasst: Gegen Weltmeister Luke Littler verlor der Deutsche im Achtelfinale der Players Championship Finals mit 6:10, nachdem er zwischenzeitlich mit zwei Legs in Führung gelegen hatte. Bei der 18. Auflage des Turniers in Minehead scheiterte am Samstag auch Martin Schindler am ehemaligen Weltmeister Gerwyn Price mit 6:10.

Beim Stand von 5:3 und der Führung für den 31 Jahre alten Pietreczko hatte der jüngste Weltranglistenerste genug, Littler gewann fünf Legs in Folge und brachte sich im Spiel bis zu 19 Legs auf die Siegerstraße gegen den aufmüpfigen Weltranglisten-33.

Pietreczkos Landsmann Schindler gestaltete sein Match gegen den Waliser Price bis zum Stand von 6:6 spannend, ehe die Nummer zehn der Welt davonzog.

Schindler hatte sich bereits durch den Sprung ins Achtelfinale in Minehead eine Bestmarke gesichert. Durch den Sieg gegen den Waliser Nick Kenny (6:4) kletterte der 29-Jährige in der Order of Merit der Professional Darts Corporation (PDC) auf Platz 13.

Auch Pietreczko war seinerseits ein Coup gelungen bei seinem 6:5-Sieg im Sechzehntelfinale gegen Gary Anderson. Er hatte fünf Matchdarts überstanden gegen die Nummer 14 der Welt aus Schottland.

Insgesamt 64 Spieler, die sich über die Rangliste der Players Championship Order of Merit qualifiziert hatten, waren in Minehead angetreten bei der Generalprobe für die am 11. Dezember beginnende WM in London.