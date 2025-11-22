Generalprobe vor Darts-WM: Zwei Deutsche im Achtelfinale

Drei Wochen vor der Darts-WM haben die deutschen Profis ein Ausrufezeichen gesetzt. Bei der 18. Auflage der Players Championship Finals in Minehead siegte Martin Schindler gegen den Waliser Nick Kenny mit 6:4 und zog ins Achtelfinale ein. Als zweiter verbliebener Deutscher schaffte auch Ricardo Pietreczko den Einzug unter die besten 16 nach einem dramatischen 6:5-Sieg gegen den ehemaligen Weltmeister Gary Anderson.

Beim Stand von 4:4 setzte sich der 29 Jahre alte Schindler ab und holte sich durch zwei gewonnene Legs in Folge den vorzeitigen Sieg. Pietreczko (31) lag nach neun gespielten Legs bereits mit 4:5 in Rückstand, die zwei verbliebenen entschied der Weltranglisten-33. jedoch für sich gegen die Nummer 14 der Welt aus Schottland.

Nach dem Coup von Pietreczko gegen den zweimaligen Weltmeister Anderson wartet nun kein Geringerer als Luke Littler im Achtelfinale am Samstagabend (20 Uhr/DAZN). Der 18 Jahre alte Weltmeister und Weltranglistenerste hatte zuvor seinen englischen Landsmann Ross Smith mit 6:3 besiegt. Schindler trifft auf Ex-Weltmeister Gerwyn Price, die Nummer zehn der Welt, der zuvor gegen den Polen Sebastian Bialecki mit 6:1 gewonnen hatte.

Insgesamt 64 Spieler, die sich über die Rangliste der Players Championship Order of Merit qualifiziert hatten, waren in Minehead angetreten bei der Generalprobe für die am 11. Dezember beginnende WM in London.