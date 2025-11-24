Acht Deutsche bei Darts-WM dabei

Das deutsche Teilnehmerfeld für die anstehende Darts-WM steht fest: Acht Spieler werden Deutschland in London vertreten, so viele wie nie. Dabei hätten es am Montag noch mehr werden können: Die letzte Chance auf ein Ticket für den Saisonhöhepunkt im Alexandra Palace vergab ein deutsches Quartett um den viermaligen WM-Teilnehmer Florian Hempel beim letzten Qualifikationsturnier für Inhaber der Tourkarte.

Der 35-jährige Hempel scheiterte bereits an seiner Auftakthürde Robert Grundy aus England mit 4:7. Der Wahl-Kölner wird damit auch seine Tourkarte verlieren, diese berechtigt Spieler zur Teilnahme an den meisten Turnieren auf der PDC-Tour. Neben dem ehemaligen Handball-Torhüter verpassten auch Kai Gotthardt, Leon Weber und Maximilian Czerwinski den Sprung zur WM. Fünf Tickets waren noch zu vergeben.

Gleichwohl bedeuten acht deutsche Teilnehmer einen deutschen Rekord, der vorige lag bei sechs aus dem Vorjahr. Im "Ally Pally" sind Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Max Hopp, Dominik Grüllich und Arno Merk dabei. Ihre Gegner bekommen die Deutschen am Montagnachmittag (17.30 Uhr/DAZN) zugelost. Die Weltmeisterschaft, mit 128 Teilnehmern so groß wie noch nie, beginnt am 11. Dezember und endet am 3. Januar 2026 mit dem Finale.