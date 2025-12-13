Darts: Clemens souverän in Runde zwei

Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens hat einen souveränen Auftakterfolg bei der Weltmeisterschaft gefeiert. Der 42-Jährige besiegte den Amerikaner Alex Spellman 3:0. In Runde zwei trifft der Saarwellinger auf den Niederländer Wessel Nijman.

"Ich bin froh, dass ich dieses Jahr trotz der schlechten Saison dabei bin", sagte "The German Giant" vor seinem 17. WM-Einsatz bei Sport1: "Die Stimmung im Ally Pally ist ja immer besonders."

Der WM-Halbfinalist von 2023 sicherte sich den zweiten Leg-Gewinn unter den Augen seiner Landsmänner Arno Merk, ebenfalls in Runde zwei, und Lukas Wenig mit einem High-Finish über 170 Punkte - und gab in der Folge nur noch ein Leg ab. Der erste Matchdart brachte "Gaga" die Entscheidung.

Zuvor hatte sich auch Luke Humphries in der Abendsession nach einem kleinen Wackler für die zweite Runde qualifiziert. Der Weltmeister aus dem Januar 2024 besiegte seinen englischen Landsmann Ted Evetts (28) mit 3:1.