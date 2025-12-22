Darts-WM: Humphries mühelos in Runde drei - nun gegen Clemens

Mitfavorit Luke Humphries ist bei der Darts-WM ohne jede Mühe in die dritte Runde eingezogen. Der Weltmeister von 2024 besiegte nach dominanter Leistung in seinem Zweitrundenmatch im Londoner Alexandra Palace den 71-jährigen Publikumsliebling Paul Lim aus Singapur mit 3:0. In der dritten Runde trifft der englische Weltranglistenzweite nun am Sonntagnachmittag auf den deutschen Dartsprofi Gabriel Clemens.

"Darts-Opa" Lim, der nach dem 3:1-Erfolg in der ersten Runde gegen den Schweden Jeffrey de Graaf der älteste Sieger eines WM-Matches überhaupt ist, startete am Montagabend gleich mit einer 180 in das Match, Humphries tat es ihm jedoch postwendend gleich. Ansonsten hatte der Brite, der erst im vergangenen November die Spitzenposition in der Weltrangliste an Titelverteidiger Luke Littler abgeben musste, jedoch keine Probleme gegen den 41 Jahre älteren Gegner.

Lediglich im dritten Satz gab der achtmalige Major-Sieger ein Leg ab, beide Spieler quittierten dies mit einem breiten Grinsen. Den Anfeuerungen des Publikums zumindest tat auch das schnelle Aus ihres Lieblings dabei keinen Abbruch - über die gesamte Matchdauer sang das Ally Pally den eigenes für Lim umgedichteten Klassiker "Hey Jude" von den Beatles - "Paul Lim".

Auch in den weiteren Abendpartien setzten sich am Montag die Favoriten durch. Europameister Gian van Veen (Niederlande) gewann mit 3:1 gegen den Schotten Alan Soutar, der an Position 15 gesetzte Brite Nathan Aspinall siegte mit 3:0 gegen Leonard Gates (USA).