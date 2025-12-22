Darts-WM: Kenianer Munyua verpasst zweite Überraschung klar

Dem Kenianer David Munyua ist bei der Darts-WM die zweite große Überraschung in Folge verwehrt geblieben. Der erste afrikanische WM-Teilnehmer, der nicht aus Südafrika stammt, verlor am Montagnachmittag sein Zweitrundenmatch gegen den Niederländer Kevin Doets klar mit 0:3. Zum Auftakt hatte der 35 Jahre alte Außenseiter das Publikum im Ally Pally noch mit seinem sensationellen Auftaktsieg gegen Mike De Decker begeistert.

Gegen Doets hatte Munyua, der als Tierarzt auf dem Land nahe der Hauptstadt Nairobi tätig ist, allerdings kaum Chancen. Nach dem Erfolg gegen den früheren Majorgewinner De Decker endet die Reise des neuen Publikumslieblings im Alexandra Palace doch schnell - von einer ähnlich beeindruckenden Aufholjagd wie noch gegen den Belgier blieb Munyua, der den ungewöhnlichen Spitznahmen "Why Not" trägt, in Runde zwei weit entfernt.

Sein Auftritt auf der größtmöglichen Bühne wird trotzdem erstmal unvergessen bleiben. Den Pokal heimbringen, wie es Kenias Präsident William Ruto nach dem Sensationssieg noch gefordert hatte, wird Munyua allerdings nicht.