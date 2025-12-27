Darts-WM: Pietreczko scheitert in Runde drei

Ricardo Pietreczko hat das Achtelfinale der Darts-WM verpasst. Der 31-Jährige unterlag am Samstag in London dem überraschend starken Schweden Andreas Harrysson verdient mit 2:4 und konnte seinen Erfolg aus dem Vorjahr, als er es als bester Deutscher unter die Top 16 geschafft hatte, nicht wiederholen.

Damit sind nur noch die drei deutschen Profis Martin Schindler, Gabriel Clemens und Arno Merk im Turnier, die allesamt am Sonntag um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen. Pietreczko nimmt durch seine Drittrundenteilnahme dennoch 35.000 Pfund Preisgeld mit nach Hause.

Pietreczko, der bei der vergangenen WM in der Runde der letzten 16 an Nathan Aspinall aus England gescheitert war, kam gegen Harrysson nicht gut in die Partie. Der Schwede punktete stark und ließ Pietreczko nur wenig Möglichkeiten - "Pikachu" zeigte sich aber nervenstark: Mit einem 158er-Finish schnappte er sich den zweiten Satz. In der zweiten Runde hatte Pietreczko gegen Dave Chisnall (3:2) einen Nervenkrimi überstanden, diesmal fehlte ihm vor allem die Konstanz auf die Triple-Felder. Harrysson war der bessere Spieler und nutzte seinen zweiten Matchdart zum Sieg.

Drei Deutsche wollen es am Sonntag besser machen. Die deutsche Nummer eins Martin Schindler trifft am Mittag auf den Engländer Ryan Searle. Der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens ist am Sonntagabend gegen den Weltranglistenzweiten Luke Humphries (England) klarer Außenseiter. Das gilt auch für Debütant Arno Merk gegen den früheren Dominator Michael van Gerwen aus den Niederlanden.