Darts-WM: "Darts-Opa" Lim siegt sich zum Altersrekord

Paul Lim verwandelte seinen ersten Matchdart in die Doppel-20, dann riss der "Darts-Opa" die Arme in die Höhe - und der ewig brodelnde Ally Pally explodierte regelrecht. Der 71-Jährige aus Singapur hat bei der Weltmeisterschaft mit seinem 3:1-Erfolg in der ersten Runde gegen den Schweden Jeffrey de Graaf Geschichte geschrieben: Der "Singapore Slinger" ist nun der älteste Sieger eines WM-Matches, bisheriger Rekordhalter war der Nordire John MaGowan mit 67 Jahren im Dezember 2008. Doch Lim, der 53 Jahre älter ist als Titelverteidiger Luke Littler, will mehr davon.

"Momente wie dieser haben mich all die Jahre nicht aufgeben lassen. Heutzutage ist das Niveau ein ganz anderes, als es damals war. Die WM ist inzwischen der Super Bowl des Darts", sagte ein gelöster Lim, der im nächsten Monat 72 Jahre alt wird. Sein WM-Debüt gab er 1982, die meisten seiner Kontrahenten waren da noch nicht geboren.

Lims nächster Gegner ist kein geringerer als der Weltranglistenzweite Luke Humphries. Unterschätzen wird der 41 Jahre jüngere Engländer das Urgestein aus Asien kaum: Beim letzten Aufeinandertreffen im Zuge der WM 2021 hatte "Cool Hand Luke" das Nachsehen gegen Lim.

"Es ist schon verblüffend, dass wir uns ausgerechnet jetzt wiedertreffen", sagte Lim, der Kultstatus unter den Darts-Fans genießt. "Der Luke Humphries von heute ist nicht der Luke Humphries, auf den ich 2021 traf, aber ich gebe niemals auf. Er ist gut, aber ich kann ihn besiegen", gab sich der Mann aus Singapur kämpferisch.

Derweil zeigte sich Humphries, selbst in bestechender Form in die WM gestartet, entzückt über das erneute Duell: "Es ist großartig, Paul ist eine Legende. Das Schwierigste für mich ist, dass er mich über alles liebt." Wiederholt habe Lim ihm gegenüber seine Sympathie in der Vergangenheit zum Ausdruck gebracht. "Und dann muss ich gegen ihn spielen - das ist echt hart", haderte der Weltmeister von 2024.