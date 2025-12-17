Darts-WM: Van Barneveld scheitert in Runde eins

Darts-Ikone Raymond van Barneveld ist bei der WM in London krachend gescheitert. Der fünfmalige Weltmeister aus den Niederlanden unterlag im Alexandra Palace in der ersten Runde dem Schweizer Außenseiter Stefan Bellmont klar mit 0:3 und gewann dabei lediglich zwei Legs. Bellmont zog als erster Schweizer Dartsspieler der Geschichte in die 2. Runde beim Jahreshöhepunkt ein.

Van Barneveld (58) muss sich nach einem absolut enttäuschenden Jahr hingegen einmal mehr Gedanken über seine Zukunft machen. Eigentlich hatte er nach der WM 2020 seinen Rücktritt angekündigt, doch ein Jahr später kehrte er zurück - aus Geldsorgen. Für das Erstrundenaus gibt es immerhin noch 15.000 Pfund.