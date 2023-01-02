Darts-Weltmeisterschaft
Darts-WM 2023: "GAGAtastisch" - Gabriel Clemens im Netz gefeiert
- Aktualisiert: 03.01.2023
- 08:26 Uhr
- ran.de / Oliver Jensen
Er hat das Halbfinale gegen michael Smith mit 2:6 verloren und dennoch einen Darts-Boom in Deutschland ausgelöst. Gabriel Clemens wird im Netz gefeiert. ran fasst die Reaktionen zusammen.
Gabriel Clemens hat bei der Darts-WM in London den sensationellen Einzug ins Finale verpasst und verlor das Halbfinale gegen Vizeweltmeister Michael Smith mit 2:6.
Dennoch feiert ganz Darts-Deutschland Clemens für sein erfolgreiches Turnier.
Borussia Dortmund gratuliert dem Darts-Star ebenfalls:
Frank Buschmann feiert auch die Leistung von Clemens und die Weltmeisterschaft insgesamt:
Auch andere Fans feiern die erfolgreiche WM des Deutschen:
Die Fans loben aber nicht nur die Fähigkeiten von Clemens, sondern auch seine bodenständige Art:
Und für einige Fans war das erste Halbfinale schlicht und einfach eine feuchtfröhliche Angelegenheit: