Er hat das Halbfinale gegen michael Smith mit 2:6 verloren und dennoch einen Darts-Boom in Deutschland ausgelöst. Gabriel Clemens wird im Netz gefeiert. ran fasst die Reaktionen zusammen.

Gabriel Clemens hat bei der Darts-WM in London den sensationellen Einzug ins Finale verpasst und verlor das Halbfinale gegen Vizeweltmeister Michael Smith mit 2:6.

Dennoch feiert ganz Darts-Deutschland Clemens für sein erfolgreiches Turnier.

