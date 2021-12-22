Gabriel Clemens hat bei der Darts-WM im vergangenen Jahr mit seinem Achtelfinal-Einzug Geschichte geschrieben. Auch in diesem Jahr hat er sich wieder viel vorgenommen. Im exklusiven ran-Interview spricht er über sein Auftaktmatch, seinen Trainingspartner Florian Hempel und warum Weihnachten in diesem Jahr vielleicht ganz anders gefeiert wird.

London/München - Der Alexandra Palace. Ein Ort der Sehnsucht, ein Ort des Spektakels. Die Darts-WM in London ist in vollem Gange und natürlich mischt auch der beste deutsche Darts-Profi mit.

Einen Tag vor Heiligabend steigt Gabriel Clemens ins Turnier ein. Der Saarländer schrieb im vergangenen Jahr Geschichte, zog als erster Deutscher ins Achtelfinale ein und bezwang auf dem Weg dorthin sogar den damals amtierenden Weltmeister Peter Wright. In seinem Auftaktmatch trifft der "German Giant" am Donnerstag (23.12.) auf den Waliser Lewy Williams.

Im exklusiven ran-Interview spricht Clemens kurz vor seinem ersten Spiel über die Ziele bei der WM, seinen Trainingspartner Florian Hempel und warum Weihnachten in diesem Jahr vielleicht wieder anders gefeiert wird:

ran: Gabriel Clemens, aus deutscher Sicht gab es in diesem Jahr bereits die erste Sensation. Ihr Trainingspartner Florian Hempel hat die Nummer fünf der Welt, Dimitri van den Bergh, besiegt und ist damit schon in die dritte Runde eingezogen. Wie haben sie das Match verfolgt und was trauen sie Florian im Turnierverlauf zu?

Gabriel Clemens: "Ich war sogar mit ihm gemeinsam im Ally Pally, bin selbst allerdings im Practice-Bereich geblieben. Sein Auslosungs-Quarter ist jetzt recht offen, deshalb kann man ihm einiges zutrauen."

ran: Wie lief denn Ihre persönliche Vorbereitung auf die WM ab? Wie sehr hat sie dabei auch Corona beeinflusst, auf welche Dinge mussten sie besonders achten?

Clemens: "Meine Vorbereitung lief eigentlich ganz normal und auch sehr gut. Ich habe viel und gut trainiert."

ran: Jeder Darts-Profi fiebert auf dieses Turnier hin. Jetzt sind auch wieder eine Menge Fans dabei - trotz der drastischen Pandemie-Lage. Die Vorfreude ist sicher groß, aber gibt es auch Bedenken wegen der hohen Zuschauerzahl? Immerhin kommen die Fans den Spielern in Zeiten von Corona auch recht nahe ...

Clemens: "Ich denke, die Vorfreude auf einen vollen Ally Pally ist bei mir fast schon größer. Trotzdem habe ich natürlich ab und an Bedenken und passe immer auf."

ran: Im vergangenen Jahr haben Sie das Achtelfinale erreicht - als erster deutscher Spieler überhaupt. Auf dem Weg dorthin haben sie den damals amtierenden Weltmeister Peter Wright bezwungen. Wie sehr hat dieser Auftritt ihre Ambitionen für dieses Jahr beeinflusst?

Clemens: "Das war letztes Jahr, davon kann ich mir nichts mehr kaufen. Ich habe ein schweres Spiel vor mir, bin aber gut vorbereitet und hoffe, dass ich mein Spiel ans Board bekomme."