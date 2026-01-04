Littler-Triumph beschert Sport1 starke Quoten

Das Finale der Darts-WM zwischen Luke Littler und Gian van Veen (7:1) hat Sport1 hervorragende Quoten beschert. Insgesamt schalteten zwei Millionen zum Endspiel im Alexandra Palace ein, der Privatsender verbuchte damit einen Marktanteil von neun Prozent.

Mit Blick auf die jungen Zielgruppen darf sich Sport1 über einen Marktanteil von 21,9 Prozent freuen. 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. In dieser Altersklasse lag der Sender damit am Samstag an der Spitze.

Die Reichweite von zwei Millionen bedeutete für Sport1 einen Höchstwert bei der vergangenen WM. Den Rekord aus dem Vorjahr knackten die Ismaninger allerdings nichts. Bei Littlers ersten WM-Finale gegen Michael van Gerwen hatten 2,19 Millionen Menschen eingeschaltet, der Marktanteil lag bei 23,3 Prozent.