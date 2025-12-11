Merk mit Auftaktsieg im Ally Pally: "Nehmen Pub auseinander"

Debütant Arno Merk hat zum Auftakt der Darts-WM in London direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Eröffnungsspiel des XXL-Turniers im Alexandra Palace mit nunmehr 128 Teilnehmern schaltete der 33-Jährige aus Peine den Belgier Kim Huybrechts (40) am Donnerstagabend mit 3:1 aus. Merk dominierte das Duell gegen den früheren Viertelfinalisten über weite Strecken.

Merk hatte sich Anfang November im Finale der Super League der PDC Europe als achter und letzter Deutscher für den Jahreshöhepunkt qualifiziert, auf der großen Bühne des Ally Pally sorgte er schnell für ein Highlight. Merk, einst Teilnehmer an der WM des Verbandes BDO, warf im zweiten Leg die erste 180 der diesjährigen PDC-WM. Huybrechts fand nie zu seinem Spiel, Merk nutzte seinen zweiten Matchdart und trifft in der nächsten Runde auf den früheren Weltmeister Peter Wright (Schottland) oder Noa-Lynn van Leuven (Niederlande).

"Es war viel lauter als ich dachte. Es ist Wahnsinn", sagte Merk nach seinem Premierensieg bei Sport1. Alles sei "schon erdrückend" gewesen, er aber "ziemlich cool" geblieben. Als nächsten Gegner wünscht sich Merk Wright, "das wäre das superbesondere Spiel." Für den späteren Donnerstagabend war Party angesagt: "Einen Pub nehmen wir auseinander."

Als Zweiter deutscher Teilnehmer ist der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens dran, der Saarwellinger ist am Samstag in der Abendsession im Einsatz. Die erste Runde erstreckt sich über neun Tage bis zum 19. Dezember. Der Weltmeister erhält den mit einer Million Pfund dotierten Siegerscheck. Insgesamt werden fünf Millionen Pfund ausgeschüttet, mehr als je zuvor.